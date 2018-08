Leseclubaktion mit Gewinnen

Plankstadt.Rund 120 neue Kinderbücher hat die Gemeindebücherei für die Leseclubaktion „Heiß auf lesen junior“ angeschafft, womit sie junge Leser aus den Grundschulen ansprechen will.

Nach der Anmeldung gibt es einen Leseclubausweis, der zur kostenlosen Ausleihe aus dem „Heiß auf lesen“-Angebot berechtigt. Zu jedem gelesenen Buch werden die Kinder befragt.

Clubausweis wird ausgefüllt

Anschließend wird ein Abschnitt aus dem Ausweis ausgefüllt und in die Lostrommel geworfen. Wer mindestens drei Bücher gelesen hat, bekommt eine Urkunde und die Chance auf Preise. Die Aktion endet am Donnerstag, 13. September. Außerdem gibt es eine Abschlussparty am Sonntag, 16. September, 14 Uhr. zg

