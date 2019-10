Lesestoff entdecken

Plankstadt.Das Team der Bücherei lädt ein zur Finissage der Aktion „Heiß auf Lesen“ für Erwachsene in diesem Sommer am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bücherei. Präsentiert werden Buchempfehlungen von Lesern für Leser.

Bei einem Glas Rotwein und Leckereien kann und darf man sich inspirieren lassen, welche Lektüre andere Leserinnen und Leser interessant gefunden haben und sich dadurch Anregungen für sich selbst holen. Einige Titel werden auch näher vorgestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Ausbildung zum Forstwirt

Dazu gibt es musikalische Unterhaltung von Johannes Häfner, ein junger begabter Musiker, der 2018 in Eppelheim Abitur mit Schwerpunkt Musik gemacht hat. Derzeit absolviert er eine Ausbildung zum Forstwirt.

Johannes Häfner stammt aus einer sehr musikalischen Familie – sein Großvater hat das Talent bereits weitervererbt, Vater Kai Häfner ist selbst Sänger und zudem Dirigent der Heidelberger Blasmusikanten, bei denen Johannes und sein Bruder ebenfalls mitwirken. Johannes hat eine wunderbare Stimme, spielt neben Klavier auch Trompete, Kirchenorgel und Mundharmonika.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Gäste sind willkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.10.2019