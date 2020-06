Lesetipps für den Sommer

Plankstadt.Die Gemeindebücherei Plankstadt möchte gemeinsam mit dem Eppelheimer Buchladen nach dem Corona-Lockdown eine Alternative zum beliebten Buchvorstellungsabend im Sommer anbieten. Die für ursprünglich am 25. Juni geplante Veranstaltung findet nun am Donnerstag, 16. Juli, um 20 Uhr im Ratssaal des Gemeindezentrums statt, heißt es in einer Mitteilung.

Sommer, Sonne, Liegestuhl – welches Buch passt noch ins Handgepäck? Dr. Christine Beil vom Eppelheimer Buchladen gibt Leseanregungen und Leseproben aus Romanen und Krimis und stellt auch interessante und unterhaltsame Sachliteratur vor. Die Bücher sollen für einen Sommer daheim oder auch im Urlaub passen.

„Lassen Sie sich von den Lesetipps und der einen oder anderen Überraschung inspirieren“, laden die Veranstalter ein. An diesem Abend besteht auch die Möglichkeit, die vorgestellten Bücher zu kaufen. Der Eppelheimer Buchladen wird einen Büchertisch bereithalten.

Karten behalten Gültigkeit

Der Ratssaal bietet Platz für 25 Personen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Der Eintritt kostet 5 Euro. Darin enthalten ist eine kleine Knabberei am Platz. Getränke dürfen gerne selbst mitgebracht werden.

Um die Vorschriften hinsichtlich der Corona-Verordnung des Landes einzuhalten, wird bei der Anmeldung um Angabe von Name und Telefonnummer gebeten. Die Plätze sind nummeriert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.06.2020