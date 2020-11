Letzte Runde für den Bebauungsplan

Auf diesen Feldern liegt das Gewerbegebiet „A!real III“. In der unteren Bildhälfte sieht man die Auffahrt zur B535. Die Grenzhöfer Straße zieht sich am rechten Bildrand entlang. In der Bildmitte das bisherige Gewerbegebiet mit der Welde-Brauerei und ihren silberfarbenen Tanks.

© Lenhardt