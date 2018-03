Anzeige

Diese Vorliebe hat er bei den Fasnachtsumzügen ausgelebt, die in der Region stattfanden. Die Stimmung des Backenbläserumzugs beispielsweise hat er in ungestellten und bunten Fotos festgehalten – und dafür besonders auf Facebook „unheimlich positive Reaktionen“ bekommen. „Was mich aber immer auch fasziniert hat, sind Dinge, die der Mensch nicht mehr wahrnimmt, also beispielsweise auch die Makrofotografie“, verrät Detlev Reißmann. Seine Frau habe ihn beispielsweise auf einem Spaziergang auf ein Spinnennetz aufmerksam gemacht, in dem in der Sonne die Tautropfen glitzerten. Von ihr bekommt er auch hin und wieder Ratschläge – davon abgesehen, dass sie auch gerne als Fotomotiv zur Verfügung steht. Ansonsten belegt Detlev Reißmann auch gerne Kurse, um etwas dazuzulernen – beispielsweise beim Schwetzinger Fotografen Jessen Oestergaard.

Und warum macht er das Ganze? „Mich fasziniert auch der Gedanke, dass man etwas an die zukünftigen Generationen weitergibt und so etwas von einem bleibt. Ich möchte die Gegenwart für die Zukunft in Bildern festhalten. Mittlerweile sind auf meiner Festplatte ungefähr 20 000 Fotos“, erklärt Detlev Reißmann. Außerdem möchte er für Menschen da sein, die sich einen professionellen Fotografen nicht leisten können, aber sich von Gelegenheiten wie Hochzeiten oder Kommunion ebenfalls Bilder wünschen. „Natürlich kann ich nicht das leisten, was ein Profi-Fotograf kann“, schiebt Reißmann als Einschränkung nach.

Wer sich ebenfalls für Fotografie interessiert, dem rät er Folgendes: „Die eigene Kamera kennenzulernen, ist das A und O. Dafür kann man zum Beispiel auch Kurse in der VHS machen. Aber letztendlich macht das Auge das Foto und die Kamera ist nur das Werkzeug dazu. Deshalb sollte man immer mit offenen Augen durch die Welt gehen.“

In die Gemeinde verliebt

Das macht Detlev Reißmann bei seinen Spaziergängen durch Plankstadt auf jeden Fall. Seit rund einem Jahr ist er mit seiner Frau Kornelia hier zu Hause. Er kommt aus Sandhofen und hat auch in Rheinau gewohnt. „Aber wir haben dann etwas Ruhigeres gesucht“, erklärt er. Fast kam ihm Plankstadt am Anfang zu ruhig vor – „Es gibt Tage, da hört man hier die Stecknadel fallen.“ – aber mittlerweile hat er sich in die Gemeinde verliebt. „Vor allem die Weite der Felder ringsum mögen meine Frau und ich. Wenn wir dort spazieren gehen, ist das wie Urlaub“, meint er.

Ein zweites Hobby, dem die beiden mit Begeisterung nachgehen, ist das Fahrradfahren. „Wir sind halt Naturmenschen“, sagt Detlev Reißmann schmunzelnd.

Was würde er in der Zukunft noch gerne erleben? Auf jeden Fall viele Fotoshootings in natürlicher Umgebung, für die er auch immer Menschen sucht, die gerne vor die Linse möchten – ganz egal, wie jung oder alt. „Denn jede Falte erzählt ja eine Geschichte“, so der Hobby-Fotograf.

„Und eine Ausstellung wäre schon ein kleiner Traum von mir, weil man die Ergebnisse der Fotospaziergänge natürlich auch zeigen möchte“, verrät Detlev Reißmann. Eins ist jedenfalls jetzt schon sicher: Zu den bisher 20 000 Fotos werden noch eine Menge mehr kommen.

Info: Mehr Fotos finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.03.2018