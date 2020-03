Licht aus für Klimaschutz

Plankstadt.Die Lichter gingen in der Gemeinde aus, jedoch nur am Wasserturm und als Zeichen für Klima- und Umweltschutz. Am vergangenen Samstag legte der Umweltbeauftragte Plankstadts, Bernhard Müller, pünktlich um 20.30 Uhr den Sicherungsschalter der Beleuchtung am Wasserturm um. Für 60 Minuten blieb das Wahrzeichen der Gemeinde im Dunkeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Rund um den Globus gingen jeweils zur Ortszeit 20.30 Uhr Beleuchtungen markanter Gebäude aus.

In Deutschland haben sich laut Veröffentlichung des World Wide Fund for Nature (WWF) 366 Städte an der Aktion beteiligt. Der Kölner Dom, die Skyline von Frankfurt, die Frauenkirche in München, der Big Ben in London und eben der Plankstadter Wasserturm versanken dabei in Dunkelheit. Mit nur dieser einen Stunde für den globalen Klimaschutz würden nach einer Berechnung des Energieversorgers Eon bei einer Beteiligung aller Privathaushalte bis zu 18 Millionen Kilowattstunden Strom eingespart. Das würde dann eine Einsparung von 10 600 Tonnen Kohlendioxid bedeuten, so die Pressemitteilung.

Zeit zu handeln

In diesem Jahr konnten die Europäer dank der Umstellung auf die mitteleuropäische Sommerzeit sogar zwei Stunden Energie sparen. Die Earth Hour, „Stunde der Erde“, wird vom WWF als größte internationale Bewegung zum Klimaschutz seit 2007 organisiert. In Deutschland stand die Aktion in diesem Jahr unter dem Motto „Time to act! Licht aus für einen lebendigen Planeten“. Die Umweltschützer machten auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt durch den Klimawandel aufmerksam, verdeutlichten, dass mit dem Verlust der Artenvielfalt auch die menschlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 31.03.2020