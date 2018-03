Anzeige

Plankstadt.Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, bleibt der Wasserturm am Samstag, 24. März, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Dunkeln. Denn auch Plankstadt ist bei der „Earth Hour“ 2018 dabei, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verwaltung sei damit dem Aufruf des Rhein-Neckar-Kreises zur Teilnahme an der weltweiten Aktion gefolgt.

Bei dieser Aktion hüllen viele tausend Kommunen über die ganze Welt verteilt ihre bekanntesten Bauwerke eine Stunde lang im Zeichen des Klimaschutzes im Dunkeln, darunter der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Im Rhein-Neckar-Kreis nehmen insgesamt 38 Kommunen an der Aktion teil. Doch nicht nur die Kommunen, auch alle Bürger sind aufgerufen, ein Zeichen zu setzen und zu Hause eine Stunde auf Beleuchtung zu verzichten, um so auf das Einsparpotenzial von Energien in vielen Bereichen des Alltags hinzuweisen, heißt es abschließend. zg