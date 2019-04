Licht aus – Signal an

Plankstadt/Region.Eine Stunde Licht aus, damit haben viele Städte und Kommunen bei der „Earth Hour“ (Stunde der Erde) am Samstag ein Signal gesetzt. In Plankstadt knipste Bernhard Müller, Umweltbeauftragter der Gemeinde, höchstpersönlich das Licht am Wasserturm aus, der dann eine Stunde dunkel blieb. Bei zahlreichen Kirchen, Rathäusern und Schulen oder Sporthallen im Rhein-Neckar-Kreis blieb die Beleuchtung ebenfalls für eine Stunde aus – unter anderem in Altlußheim und Brühl. Auch in Eppelheim blieb der Wasserturm eine Stunde lang dunkel.

Bei der Aktion des WWF (World Wide Fund For Nature) waren auch alle Privatpersonen dazu aufgerufen, eine Stunde lang das Licht auszuschalten, um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019