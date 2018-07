Anzeige

Das Wetter passte wieder perfekt zu der Sommerfete von Oftersheims ältestem Verein, der sich 1948 zu einem gemischten Chor formierte. Das heutige Ensemble bringt weltliche und geistliche Musik, Volkslieder, Schlager und Evergreens zu Gehör. Der Gospelchor wurde 2000 gegründet und hat sich der englischsprachigen Rock-, Pop- und Gospelmusik verschrieben. Neben Winterfeier, Germania-Fasching und Liederweihnacht ist das seit über 30 Jahren wiederkehrende Scheuerfest als besonderer Höhepunkt im Vereinsjahr nicht mehr wegzudenken.

„Let me entertain you“ versprachen die „Who2ladies“ schon beim Soundcheck. Das Festivalgelände rund um die Tabakscheune platzte aus allen Nähten. Frontmann Kevin Solert, Martin Weissmann (Piano), Julian Schulz (Cajon), Patrick Weiser (Gitarre) und Adrian Laule (Bass) eröffneten die Party unter freiem Himmel mit dem Kracher „Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht“ und danach dem Beatles-Klassiker „Twist and shout“. Bei „Next door to Alice“ ging es schon auf die Bänke. „Alles ist möglich, alles ist erlaubt, heute Nacht“, sang Kevin Solert mitten im fröhlichen Publikum.

An der Bar hieß es, in Bewegung zu bleiben, bei Gin-Tonic und Bacardi-Cola. Als die Abendsonne die Bewässerungsfontänen in viele kleine Glitzersterne verwandelte, gab es kein Halten mehr. Mit dem Hit „I’m Gonna Be (500 Miles)“ machte sich die erste Polonaise auf den Weg durch die Tischreihen. Bei „Sweet Caroline“ stand der Siegel-Hof dann Kopf.

Smartphone ersetzt Feuerzeug

Die bunten Lichterketten leuchteten zu „Angels“ von Robbie Williams und auch noch zu Andreas Gabaliers Kracher „Hulapalu“, der die letzten Feierbiester in die Höhe riss. Dem Pur-Medley folgte „Über den Wolken“. Smartphones wurden gezückt, früher waren das noch die Feuerzeuge, die leuchteten.

Bei „Tage wie diese“ vergaßen viele, dass Deutschland bei der Fußball-WM schon raus ist. Der „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang und der „Sex on fire“ der Kings of Leon wurden lauthals mitgesungen. Bei „Fürstenfeld“ hatten die „Who2ladies“ die Stimmung dann am Siedepunkt, der Klassiker „I will survive“ von Gloria Gaynor war der Schlusspunkt der heißen Sommer-Party auf dem Siegel-Hof.

