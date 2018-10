Lieber früher sanieren als zu spät

Plankstadt.Politischer Besuch in den Räumen des Rathauses: Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, war gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born nach Plankstadt gekommen. Während einer Rundfahrt durch die Gemeinde sprachen die Politiker unter anderem mit Bürgermeister Nils Drescher über Sanierungsarbeiten und Geldfragen.

Bevor die Fahrt mit dem Kleinbus losging, trug sich der Fraktionsvorsitzende in das Goldene Buch der Gemeinde ein.

Im Rathaus erklärte Sanierungsberater Paul Keßler die Arbeiten im Ortskern im Landessanierungsprogramm. Auf dem Adler-Areal wird ein zweigeschossiges Dienstleistungszentrum mit einer Sparkassenfiliale und einer Ergotherapiepraxis im Erdgeschoss entstehen. Auch eine ambulante Wohngruppe sowie eine Zahnarztpraxis werden im Neubau Räume bekommen. In den hinteren Bereich soll eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis ziehen. Die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen im Rathaus belaufen sich auf 4,5 Millionen Euro.

Zu Fuß ging’s weiter zum Schwimmbad. Die Sanierung verzögert sich. Kleine Überraschung für die Politiker: Sechs Drittklässler der Friedrichschule singen ein Lied. „Uns war es wichtig, das Schwimmbad ohne Schnickschnack zu sanieren. Es soll dazu dienen, den Schwimmunterricht zu gestalten“, erklärt Drescher. 2,5 Millionen Euro sind für die Arbeiten veranschlagt. Dr. Marc Hemberger, Vorsitzender der DLRG, weist darauf hin, dass nach aktuellen Zahlen 60 Prozent der Schüler zum Grundschulende nicht schwimmen können. „Da muss etwas getan werden. Schulen sollten sich Kompetenz von außen holen. Den Unterricht kann man so, auch mit Hilfe der DLRG, aufwerten“, sagt Stoch.

Neuer Kunstrasenplatz

Mit dem Kleinbus geht es zum Gelände der TSG Eintracht. Der Kunstrasenplatz wird dort derzeit saniert. „Er war einfach nicht mehr bespielbar“, erklärt der Vorsitzende Jürgen Kolb. Die Beleuchtung wird mit LED-Leuchten modernisiert, die insekten- und klimafreundlich sind. Für die Leichtathleten soll eine neue Kunststoffbahn entstehen.

„Diese hier hat schon viele Risse und mittlerweile läuft auch Wasser drunter“, weist Kolb auf die Mängel hin. Die Dr.-Erwin-Senn-Halle wird auch nicht weiterbestehen – sie ist 70 Jahre alt. Auf Nachfrage erfahren Stoch und Born, dass die Halle aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht mehr zu retten ist.

Von der Decke der 40 Jahre alten Mehrzweckhalle fallen mittlerweile schon Schallschutzelemente runter, so Drescher. Für die Sanierung und den Neubau der Dr.-Erwin-Senn-Halle direkt neben der Mehrzweckhalle seien derzeit neun Millionen Euro veranschlagt. „Zu 95 Prozent nutzen die Handballer die Halle. Und der Schwingboden übertreibt an einigen Stellen seine Eigenschaft“, so Gemeinderat und Handballabteilungsleiter Dr. Stephan Verclas.

„Es ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt kommt der Nachtragshaushalt des Landes, aus dem eventuell nochmals Gelder geschöpft werden könnten. Und allgemein kann eine frühere Sanierung wirtschaftlich sehr viel wertvoller sein, als zu spät zu reagieren“, sagt Stoch zum Abschluss der Runde.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018