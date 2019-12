Liebert ist Silber-Läuferin des Jahres

Plankstadt.„Wer ist deine „Läuferin des Jahres?“, fragte das vom Deutschen Leichtathletikverband unterstützte Internetmagazin „Laufen.de“. Gesucht waren Persönlichkeiten, die sich besonders dadurch auszeichnen, dass sie andere Menschen zum Laufen motivieren. Über 400 Vorschläge gingen ein. Bei einer Galaveranstaltung in Siegen wurden die Gewinner bekanntgegeben: Die 75-jährige Margareta Liebert aus Plankstadt landete auf Platz zwei.

Von vielen Gästen wurde sie angesprochen und bewundert, weil ihre Fitness und ihr vielseitiges Engagement beeindruckte. Und mancher meinte: „Wenn ich in dem Alter noch so laufen kann, werde ich froh sein.“ Margareta Liebert hat nicht nur durch den Spargellauf, bei dem sich die Powerfrau um viele Bereiche der Organisation kümmert, schon viele Menschen der Region zum Laufen gebracht. Auch ihre Laufkurse, in denen sie Anfängern die Freude am Laufen vermittelt, sind legendär – die begeisterten Teilnehmer sind dem Sport treu geblieben. Und so ist auch der montägliche Lauftreff am Hasenpfad unter Lieberts Leitung seit zehn Jahren gut besucht.

„Hobbyläufer des Jahres“ wurde Guido Sander, der 40,7 Prozent der etwa 3000 Stimmen erhielt. Er hatte in drei Jahren 120 Kilo abgenommen und läuft nun starke Zeiten über den Marathon. Margareta Liebert lag mit 37,5 Prozent nur knapp hundert Stimmen dahinter auf dem zweiten Platz. Bei den Profiläuferinnen siegte Hindernisläuferin Gesa Krause, bei den Männern der zweimalige deutsche Marathonmeister Tom Gröschel. bs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.12.2019