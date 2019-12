Lieder machen Mut und geben Kraft

Plankstadt.Es ist eine schöne Tradition, dass am 27. Dezember, dem „dritten Weihnachtstag“, die Familie Mehrer und Freunde in die Kirche St. Nikolaus zum Weihnachtskonzert einladen. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Besucher der Einladung gefolgt. Für sie gehört diese alljährlich stattfindende Veranstaltung zum Ausklang der Weihnachtsfeiertage wie der bunt erleuchtete Altar, der prächtig geschmückte

...