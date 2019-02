Lindwurm durch den Ort

Plankstadt.Einer der ersten närrischen Umzüge in der Region, der Backenbläserumzug, findet am morgigen Sonntag statt. Los geht es um 14.11 Uhr in der Paul-Bönner-Straße. Der Weg führt über die Friedrich- und Luisenstraße. Beim Rathaus wird die Schwetzinger Straße gequert. Durch die Wilhelm- und Leopoldstraße geht es zur Jahnstraße, bis sich der Zug kurz vor der Mehrzweckhalle auflöst.

Die Aufstellung des Zuges erfolgt in der Schönauer und der Paul-Bönner-Straße, die Auflösung ist am Parkplatz bei der Mehrzweckhalle. Während des Umzugs kommt es zu Verkehrseinschränkungen: Zur Freihaltung der Strecke wird am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein beidseitiges Halteverbot angeordnet. Zudem wird während der Veranstaltung der Durchgangsverkehr auf der Schwetzinger Straße umgeleitet. Alle Anwohner der Zugstrecke werden gebeten, ihre Fahrzeuge anderweitig zu parken. Während der Straßensperrung wird die Haltestelle Rathaus nicht bedient.

Kehrfahrzeug ab 16 Uhr unterwegs

Um nach dem Umzug auf den betroffenen Straßen wieder für Sauberkeit zu sorgen, wird ab etwa 16 Uhr eine Straßenkehrmaschine in beide Fahrtrichtungen der Wegstrecke eingesetzt. Die Verwaltung bittet daher, bis 17 Uhr keine Fahrzeuge auf dem gesamten Zugweg zu parken. zg

