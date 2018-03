Anzeige

Plankstadt.Behutsam werden die Handflächen vor der Brust zusammengeführt, die Fingerspitzen nach oben. Es folgt eine leichte Verbeugung und das Wort „Namaste“. Diese Form der Begrüßung, die aus dem indischen Raum stammt, soll seinem Gegenüber eine respektvolle Ehrerbietung erbringen und findet mit dem Eltern-Kind-Yoga nun auch ihren Weg in die Sporthalle der Friedrichschule.

Seit kurzer Zeit bietet die TSG Eintracht unter der Leitung von Namie Lorentz das in der Umgebung einzigartige Yoga für Kinder und Eltern an. Dann machen sich alle Teilnehmer auf eine entspannte Reise, die nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele guttut. Um die mitunter komplizierten Yoga-Haltungen für die Kinder leichter zu gestalten, überlegt sich Namie Lorentz für jede neue Stunde individuelle Geschichten, die zum Beispiel von einer Reise durch den Dschungel erzählen. Dann begegnen die Teilnehmer etwa Katzen, Hunden und hohen Bäumen, die als Yoga-Haltungen zum Leben erweckt werden. Gestartet wird aber jede wöchentliche Stunde mit dem Ritual des Sonnengrußes und oftmals gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu hören, währenddessen man es sich gemütlich machen kann.

Kinder sind neugierig

Für Namie Lorentz ist klar, warum bei dieser Freizeitbeschäftigung die Kleinen von den Großen profitieren und umgekehrt: „Kinder sind noch so neugierig und probieren gerne neue Figuren und Haltungen aus, die Ältere sich oft nicht mehr trauen. Dafür können die Jüngeren etwas von der Ruhe der Großen mitnehmen.“ In einem Alltag, der bereits in jungen Jahren schon von Leistungsdruck, Stress und zu viel Sitzen geprägt ist, bietet Yoga Entspannung, Ruhe und gesunde Bewegung. Namie Lorentz selbst kam nach einem Burnout zum Yoga und kann es sich heute nicht mehr aus ihrem Leben wegdenken: „Für mich bedeutet Yoga mutig, neugierig und liebevoll zu sich selbst zu sein.“ Diese Einstellung gibt sie nun an alle weiter, die Lust haben, mit ihren Kindern gemeinsam Zeit zu verbringen und Neues zu lernen. Im Alter von fünf bis elf Jahren kann jeder mitmachen, ob mit Eltern, Großeltern oder anderen Verwandten.