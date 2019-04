Live-Musik und Tombola

Plankstadt.Ehrenamtliche treffen sich um das bevorstehende Gemeindefest für „Jung und Alt“ vorzubereiten. Im Saal und Hof des Pfarrheims stehen danach Tische, Bänke und Zelte parat und warten auf den Ansturm der Gäste. Die örtlichen Gesangvereine, der evangelische und katholische Kirchenchor, die beiden Kindergärten sorgen wieder für beste Unterhaltung über die „Basar-Tage“, wie die Seelsorgeeinheit mitteilt.

Dank der Plankstadter Geschäftswelt erwartet die Gäste eine gut sortierte, wertvolle Sondertombola. Das Programm des Basars beginnt am morgigen Freitag, 26. April, und Samstag, 27. April, um 20 Uhr, Saalöffnung ist eine Stunde zuvor.

Cocktailbar der Ministranten

Am Samstagmittag gestaltet der Kindergarten St. Nikolaus das Programm um 15 Uhr, im Anschluss daran können sich die Kinder beim vielfältigen Spieleangebot des Kindergartens St. Martin vergnügen. Die Cocktailbar der Ministranten im Hof des Pfarrheims wird am Freitag- und Samstagabend durch „Live-Musik“ bereichert. Am Sonntag, 28. April, wird ab 11 Uhr zum Frühschoppen und zum Mittagessen eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten im Biergarten klingt der Basar aus.

Der Veranstalter freut sich über jede Kuchenspende. Diese können am morgigen Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr im Pfarrsaal abgegeben werden. Die Bevölkerung ist ganz herzlich zum Besuch der „Basar-Tage“ ins Pfarrzentrum eingeladen. Wie die Seelsorgeeinheit mitteilt, freut sie sich auf schöne Stunden, bei guten Begegnungen auf dem Kirchenfest.

Der Erlös des Basars kommt der Pfarrgemeinde St. Nikolaus zugute, heißt es abschließend. Für Spenden auf das Spendenkonto und jegliche Unterstützung dankt die Pfarrgemeinde. Spendenkonto bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE58 6725 0020 0025 0235 10. zg

