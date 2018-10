Livemusik und Rummel

Plankstadt.Für vier Tage thront die Kerweschlumpel am Rathausportal. Während sie das Geschehen im Ort beobachtet, drehen auf dem Festplatz die Fahrgeschäfte munter ihre Runden, denn vom Samstag, 20., bis Dienstag, 23. Oktober, ist in Plankstadt Kerwe.

Eröffnet wird die Kerwe am Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr, mit dem Fassbieranstich mit dem Plankstadter Carneval Club (PCC). Neben den Fahrgeschäften auf dem Festplatz gehört vor allem der Besuch in den Gaststätten zur Kerwetradition dazu. Diese bieten dazu besondere Spezialitäten an. In der „Wärtschaft“ gibt es am Samstag ab 20.30 Uhr Livemusik mit der Band „Musik Power“. Mit der Verbrennung der Kerweschlumpel auf dem Bolzplatz hinter dem Festplatz am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr, enden die Regentschaft der Kerweschlumpel und das Kerwewochenende. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018