Anzeige

Plankstadt.Das Kulturforum lädt Interessierte zur dritten kreativen Auszeit in Form eines Malkurses in den Wasserturm ein. Am Sonntag, 2. September, von 17 bis 20 Uhr lautet das Motiv „Lotusblüte“ von und mit Natalie Sauerwein, die bereits vor zwei Jahren unter dem Motto „Sinnlichkeit“ eine Ausstellung im Wasserturm gestaltete und auch die ersten beiden erfolgreichen Malkurse geleitet hat.

Der Kurs kostet 39 Euro. Alle Materialien wie Farben, Pinsel und Leinwand werden dabei zur Verfügung gestellt. Das Kunstwerk darf anschließend von den Teilnehmern natürlich mit nach Hause genommen werden. Für kleine Erfrischungen in Form von Getränken ist ebenso gesorgt. zg