Ludwig Ahlheim bekommt als Erster die goldene Ehrennadel

Plankstadt.Noch vor der Absagenwelle wurde die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins in der Vereinsgaststätte „Zur Gartenlaube“ durchgeführt. Die Mitgliederversammlung stand in diesem Jahr im Zeichen des 85-jährigen Bestehens, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Es wurde über die wichtigsten Ereignisse des Vorjahrs sowie die Pläne für das Gartenjahr 2020 berichtet. Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden, Bernhard Hillebrandt, wurden Ehrungen vorgenommen. Für bemerkenswerte 65 Jahre Vereinstreue bekam Ludwig Ahlheim aus Plankstadt besondere Aufmerksamkeit. Es gibt nicht viele Vereinsmitglieder, die eine solch lange Zugehörigkeit im Verein erreichen. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Jubilaren für ihr Engagement und überreichte ihnen Urkunden, Blumen- und Weingeschenke sowie Gutscheine. Darüber hinaus wurde Ludwig Ahlheim die goldene Ehrennadel vom Bezirksverband Mannheim überreicht, welche noch kein anderes Vereinsmitglied bisher bekommen hat.

Seit der Gründung dabei

Außerdem wurden unter dem Punkt „Ehrungen“ noch zwei langjährige Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Vorsitzende überreichte die erfreuliche Botschaft an das Ehepaar Marliese und Hans Glück aus Schwetzingen, für ihr langjähriges Engagement und ehrenamtliche Mitarbeit im Dienst und zum Wohl des Vereins über die Jahre hinweg. Beide waren bereits bei der Gründung der neuen Gartenanlage im Neurott dabei.

Bei den Vorstandswahlen standen in diesem Jahr die Ämter des stellvertretenden Vorsitzenden sowie des Schriftführers an. Diese Ämter wurden zum Teil mit einer Neubesetzung als auch mit einem langgedienten Mitglied besetzt. Zum stellvertretenden Vorstand wurde Frank Rosenberger aus Plankstadt gewählt. Er übernimmt das Amt von Albert Schardt, ein langjähriges Mitglied, das aus Altersgründen aus dem Vorstand ausscheidet. Zum Schriftführer wurde erneut Daniel Braxton aus Plankstadt gewählt, der das Amt inzwischen schon viele Jahre ausführt. Der Verein startet mit Freude und Tatendrang in das neue Gartenjahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.03.2020