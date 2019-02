Madrigal im Fokus

Eppelheim.Der Kammerchor „con brio“, bestehend aus chorerfahrenden jungen Erwachsenen, vervollständigt seit fast zwei Jahren die Sängerfamilie des Sängerbundes Germania. Nach erfolgreichen kleineren Auftritten und dem ersten eigenen Konzert „Nordic Nights“ im vergangenen Winter, erarbeitete sich der Chor in der jüngsten Saison sein zweites großes Konzertprogramm „Dark Night of the Soul“. Eines der Konzerte dazu findet am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der Pauluskirche statt. Der Eintritt ist frei.

Im Zentrum des Konzertes steht die von Ola Gjeilo vertonte Version des gleichnamigen Madrigal des Heiligen Johannes vom Kreuz. Die Komposition für achtstimmigen Chor, Klavier und Streichquartett überträgt die pulsierende Leidenschaft und Kraft des Gedichtes auf den Zuhörer, heißt es in der Pressemitteilung. Dem gegenübergestellt werden englische, spanische, französische, italienische und deutsche Madrigale aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Unter der Leitung von Kim Boyne wird der Kammerchor die inhaltliche und musikalische Vielfältigkeit des Madrigals darbieten. Begleitet werden die Musiker bei ihrer Aufführung von Tatjana Kontorovich am Klavier und einem Streichquartett bestehend aus Musikern aus dem Rhein-Neckar-Raum. zg

