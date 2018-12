Mädchen und Jungen singen den Schnee herbei

Plankstadt.Das Ensemble aus Kindern rund um Sängerin und Gesangslehrerin Ruth Miedreich-Hornung haben für das Caritas-Pflegezentrum Sancta Maria zum letzten Mal in diesem Jahr gesungen und musiziert. Geboten wurde den Heimbewohnern eine Mischung zwischen Liedern aus ihrer Kindheit und Neuheiten. Ebenso wurden die Ohren der Zuschauer mit Liedern fernab von Deutschland verwöhnt.

Während die Erwachsenen sangen, zeigten die jungen Talente an Blockflöte und Klavier ihr Können. Die Jüngsten sind zwischen sechs und sieben Jahre alt. Laura Eberhardt, Emma Pötsch, Carmen Ringwald und Ida Giedtke spielten mit Bravour. Laurin Stieger und sein Zwillingsbruder Janis sind Stammgäste und gaben diesmal am Klavier eine Kostprobe ihres Könnens.

Mit „Es wird scho glei dumpa“ entführten Miedreich-Hornung und Walter Dittmar die Zuhörer nach Tirol. Ebenso brachte Sänger Kosta Xanthopoulos zwei Lieder aus seiner Heimat Griechenland mit. „Das Stück ,Schnee auf dem Glockenturm’ wird von den Kindern gesungen. Sie rufen damit den geliebten Schnee herbei“, erklärte er. Aber auch „Das alte Jahr ist vorüber“ hatte er im Gepäck. Dieses Lied wird, wie der Name schon sagt, an Silvester vorgetragen. Das neue Jahr wird begrüßt und gehofft, dass es genauso viel Glück bringt wie das alte, so Xanthopoulos.

Widmung trifft ins Herz

Auch Ruth Miedreich-Hornung trug einige Stücke vor. Ihre Stimme war dabei äußerst klar, ihre Gesten unterstrichen den Vortrag und ihre Interpretation der Lieder war fast schon erzählerisch. „Sie sagten alle zu mir, meine Stimme klinge wie silberne Glocken“, schwelgte Miedreich-Hornung in einer Kindheitserinnerung.

Das Stück „Silver Bells“ widmete sie Kollege Heinz Ochs. Dieser konnte wegen eines Krankenhausaufenthaltes nicht an diesem Auftritt teilnehmen. Inzwischen ist er aber wieder zu Hause bei seiner Familie. „Wir widmen ihm heute nicht nur ein Lied, sondern unsere ganze Musik. Das wird hoffentlich zu seiner baldigen, vollständigen Genesung beitragen“, sagte Moderator Gerhard Waldecker. Bei den Bewohnern traf diese Widmung mitten ins Herz, einige Tränen flossen.

Emotional ging das Winterkonzert mit Miedreich-Hornung auch zu Ende. Für sie und die Schar der Kinder war es ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten in den Konzerten im Caritas-Altenzentrum. Alle Beteiligten freuten sich bei diesem Konzert bereits auf die Fortsetzung im neuen Jahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018