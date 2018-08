Männerkreis besichtigt Gleise

Plankstadt.Der evangelische Männerkreis besichtigt am morgigen Donnerstag die Gleiserneuerung zwischen Mannheim und Heidelberg. In den Sommerferien werden zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Mannheim-Friedrichsfeld-Süd umfangreiche Gleisarbeiten für insgesamt 13 Millionen Euro durchgeführt. Die Gleise dort sind teils über 20 Jahre alt und werden ausgewechselt, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe.

Die Besichtigung umfasst auch den vollautomatischen Gleisverlegezug sowie die vollautomatische Gleisverlegeanlage. Abfahrt mit Privatauto ist um 8.30 Uhr am Parkplatz neben der evangelischen Kirche.

Zu dieser Besichtigung sind auch Gäste eingeladen. Der Männerkreis bittet um eine telefonische Anmeldung bei Hans Kolb, Telefon 06202/1 86 37, da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018