Maibaum wird aufgestellt

Plankstadt.Seit dem 16. Jahrhundert kennt man den Maibaum als hohen Stamm mit Kranz und grüner Spitze. Die verschiedenen Zunftzeichen zeigen die Handwerksbetriebe im Ort an. In Plankstadt ist die Aufstellung des Maibaums zur beliebten Tradition geworden. Der Heimat- und Kulturkreis lädt hierzu am Dienstag, 30. April, um 18.15 Uhr auf den Rathausplatz ein. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr werden den Baum aufstellen und die Kinder der Humboldtschule erfreuen mit ihren Beiträgen. Im Anschluss bietet die Feuerwehr im Gerätehaus eine Stärkung mit alkoholfreien Getränken, Bier und „Worscht“.

Das Heimatmuseum in der Schwetzinger Straße 17 hat bereits zwei Tage zuvor, am morgigen Sonntag, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben der Jahresausstellung können auch das alte Bauernhaus sowie die Dauerausstellung in der Scheune besichtigt werden. Ebenso sind Sonderführungen für Klassen, Kindergärten, Vereine und andere Gruppen möglich. Diese sollten Interessierte aus organisatorischen Gründen ausschließlich telefonisch mit Heidrun Engelhardt-Geiß, 06202/1 53 52, oder Bruno Rafflewski, 06202/2 22 40, absprechen. zg

