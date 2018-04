Anzeige

„Ist Ihre Arbeit abwechslungsreich?“, fragt Benedikt. Dass kein Tag wie der andere ist, kann ich ihm darauf antworten, und dass man jeden Tag etwas Neues lernt. Auch wenn es im Lokaljournalismus vielleicht nicht die großen Namen sind, die man zum Interview bitten kann. „Welche berühmten Leute haben Sie schon interviewt?“, möchte Cayden nämlich wissen. Die Namen der Autoren oder Kabarettisten, die man im Vorfeld von Veranstaltungen in der Gemeinde als Gesprächspartner gewinnen kann, sagen den Schülern aber zum Großteil nichts. Aber wen ich denn mal interviewen wollen würde, lässt Emilia nicht locker. „Barack Obama oder Donald Trump vielleicht?“, schlagen die Schüler vor.

Malte, der selber später Journalist werden möchte, könnte sich vorstellen, einmal Angela Merkel zu interviewen. Und was würde er sie fragen. „Das muss ich mir noch überlegen“, meint er schlagfertig. Wie kann man eigentlich Journalist werden? Dafür interessiert er sich ebenso wie Maja. Die meisten Redakteure haben studiert. Man kann Publizistik studieren oder Journalismus – was ja erstmal naheliegend ist – aber eigentlich ist das Fach gar nicht so wichtig. Die Lust am Schreiben hingegen, die muss man auf jeden Fall mitbringen.

„Haben Sie schon mal eine Falschmeldung produziert?“, fragt Sophie. Kleinere Fehler können zwar immer mal wieder vorkommen, da bei der Zeitung Menschen arbeiten und keine Roboter, aber bei allem ist Sorgfalt geboten. Ob eine Information stimmt, muss man prüfen – und auch immer schreiben, woher man die Information hat. Und wenn etwas falsch gedruckt wurde? Dann ist am nächsten Tag eine Richtigstellung im Blatt.

Kürzel aufgefallen

Simon sind auch die Kürzel hinter den Artikeln aufgefallen. Aber was bedeutet denn nun beispielsweise „dpa“? So werden Texte der Deutschen Nachrichtenagentur gekennzeichnet. „zg“ bedeutet „zugeschickt“ und kommt unter alle Texte, die uns zugeschickt werden. Ansonsten hat jeder Kollege sein eigenes Kürzel. Am Ende dürfen die Kinder am Tablet schauen, wie die digitale Ausgabe der Zeitung aussieht.

Während in der einen Klasse die Mehrheit lieber die Printausgabe in den Händen hält, begeistern sich in der anderen Klasse die Schüler für die digitale Zeitung. „Da müssen fürs Papier keine Bäume sterben“, ist nur ein Argument. Malte weiß noch eines: „Da bekommt man die Zeitung doch sogar früher, als wenn sie noch gedruckt werden muss.“

Doch ganz egal, ob sie die Zeitung nun gedruckt lesen oder digital – ich mache mich nach den drei Unterrichtsstunden mit den vielen Fragen wieder auf den Weg in die Redaktion, um den Artikel über die aufgeweckten Viertklässler der Friedrichschule zu schreiben. „Sind wir dann in der Zeitung?“, fragen sie und freuen sich schon drauf, die Zeilen über den Vormittag zu lesen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.04.2018