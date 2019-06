Mama kümmert sich um ihre Jungen

Plankstadt.Bei unserem Leser Reinhold Gund hat sich ein ganz besonderer Gast im Garten eingenistet: Eine Amsel hat ihr Nest gebaut und füttert ihre Jungen durch.

Wann immer sie mit Fressen im Anflug ist, gehen die Schnäbel der jungen Vögel in die Höhe. Jeder möchte derjenige sein, der etwas abbekommt.

Im vergangenen Jahr sorgte eine tödliche Viruserkrankung für ein regelrechtes Massensterben unter den Tieren, so der Nabu. Umso schöner ist es zu sehen, dass diese Amsel ihre Brut stärkt und die Population der schwarzen Vögel erhält.

Dass sich die Tiere in Reinhold Gunds Garten scheinbar so wohlfühlen, freut ihn. „Eine Amselfamilie lässt grüßen“, hatte er in seiner Mail, zu dem Bild, an die Redaktion geschrieben. Wir sagen danke und freuen uns an diesem vor Leben strotzenden Bild. grö

