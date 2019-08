„Man hat plötzlich eine andere Sicht“

Plankstadt/kenia.„Jeder Mensch braucht einen Grund, Tag für Tag aufzustehen.“ Ein Satz, der Magdalena Mummert wohl für immer im Gedächtnis bleiben wird. Er erinnert die 23-Jährige aus Plankstadt an einen alten Mann aus einem Dorf in Nakuru in Kenia, der auch mit mehr als 90 Jahren noch täglich um 5 Uhr morgens aufsteht und sich um die Pflanzen in seinem riesigen Garten kümmert.

Das sei sein persönlicher

...