Manche Namen sind Spuren der Hugenotten

Plankstadt.Immer wieder mussten Menschen in der Vergangenheit aus ihrer Heimat fliehen. Auch die Hugenotten, der Name der französischen Protestanten, waren eine Glaubensgemeinschaft, die in Frankreich insbesondere im 15. und 16. Jahrhundert stark verfolgt wurde. Besonders die Verfolgungen unter Ludwig XIV. lösten 1685 eine Fluchtwelle von einer Viertelmillion Hugenotten in die umliegenden protestantischen Länder aus. Diese Begebenheit steht im Mittelpunkt des Buches „Die Flucht nach Heidelberg“, mit der der Autor Wolfgang Vater (kleines Bild) am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr ins Heimatmuseum kommt. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei. Uns hat er erzählt, warum er Geschichte so faszinierend findet.

Was erwartet die Zuhörer bei Ihrem Vortrag im Heimatmuseum?

Wolfgang Vater: Ich berichte von einer fiktiven hugenottischen Familie aus der französischen Stadt Sedan, die aus Glaubensgründen flüchten musste und in der Kurpfalz Zuflucht fand. Also im Grunde ein aktuelles Thema, das aber vor 300 Jahren stattfand. Dazu schildere ich mit einem gewissen Zeitkolorit, warum die Familie flüchten musste, wie die Flucht geschah, wie die Flüchtlinge in der Kurpfalz aufgenommen wurden und was dann mit den Hugenotten hier weiter geschah. Da gibt es nämlich einige geschichtliche Punkte, die erschwerend hinzukamen, so dass schlussendlich die meisten der hugenottischen Familien, die sich in der Pfalz ansiedeln wollten, weiterziehen mussten, nach Hessen oder Brandenburg. Dort wurden sie dann freundlicher aufgenommen.

Spannend, dass das Thema Flucht immer noch aktuell ist.

Vater: Jahrhundertelang flüchteten Leute in die Kurpfalz. Die Aufnahme von Flüchtlingen bei uns ist ein uraltes Thema. Das wird wahrscheinlich nach der Lesung ein Punkt der Diskussion sein: Wie war es damals, wie ist es heute? Ist es gleich geblieben oder hat sich etwas geändert? Es wiederholt sich alles, Geschichte ist wie eine Wellenbewegung, rauf und runter.

Warum haben Sie die Hugenotten als Thema gewählt?

Vater: Meine Frau ist eine Hugenottin – oder besser, ihre Vorfahren waren Hugenotten. Sie hat ein etwas sittenstrengeres Verhalten, als ich das bei anderen Frauen erlebe. Dieser Sache wollte ich nachgehen und habe deshalb geforscht, wo die Hugenotten herkommen, was sie erlebt haben. So kam es zu diesem Roman.

Sie haben außer dem Hugenottenroman noch andere historische Romane geschrieben. Was fasziniert Sie denn so an der Geschichte?

Vater: Ich beziehe mich dabei auf die Kurpfälzer Geschichte, weil ich darüber schreibe. Ich bin kein gebürtiger Pfälzer. Ich wurde in der Tschechei geboren, bin im Schwabenland aufgewachsen, habe in Heidelberg studiert und bin dann einfach hier hängen geblieben, der Liebe wegen. Da habe ich mir gesagt: Wenn du schon dort lebst, dann musst du auch wissen, was denn dort früher los war. Da ich Lehrer bin, liegt es nahe, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was früher war. Ein Anliegen ist für mich, Lesern unterschiedlichen Alters die Geschichte ihrer Heimat und ihrer Region in Form eines Romans nahezubringen.

Was genau bringt es denn, die Geschichte in einen Roman zu packen? Ist das Ganze dann nicht vielleicht unseriös?

Vater: Ich würde das Wort unseriös nicht benutzen. Der geschichtliche Kern des Buches muss natürlich stimmen. Ein Beispiel ist mein Buch „Der Fluch der Königskrone“, in dem ich mich mit der Biografie Friedrichs V. auseinandergesetzt habe. Ein Geschichtsbuch darüber wollte ich nicht schreiben, das gibt es schon. Und manchmal sind die Geschichtsbücher auch ein bisschen trocken, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Leute sich mit der Person und mit den Zeitumständen beschäftigen. Da bietet sich an, dass man Personen, die auch gelebt haben aus verschiedenen Schichten Leben einhaucht und die um den Kurfürsten herum agieren lässt. Das macht einen Roman meiner Meinung nach lesenswerter.

Wie und wo recherchieren Sie denn für Ihre Bücher?

Vater: In Heidelberg ist ja die Universität mit all der Fachliteratur, das liegt alles vor meinen Füßen. Für ein Buch muss ich ein halbes bis dreiviertel Jahr recherchieren, dann die gleiche Zeit schreiben und noch einmal ein viertel Jahr daran feilen. Anderthalb Jahre braucht man für so ein Buch. Wobei das Recherchieren für mich fast schöner ist als das Schreiben. Beim Recherchieren fallen einem dann schon gewisse fiktive Personen ein, die den Bereich oder die Episode, über die man schreiben will, abdecken können. Von denen schreibe ich dann seitenlange Lebensläufe, damit ich weiß, wie die Person denkt und handelt und was das menschliche Leben eben noch so ausmacht.

Die Inspiration ergibt sich da von selber, oder?

Vater: Ja. Ich weiß jetzt schon, über welche Themen ich gerne noch schreiben würde. 1815 waren beispielsweise Kaiser in Heidelberg. Was hat es damit auf sich? Was haben die dort getan? Das ist doch interessant, da einmal nachzuforschen.

Wo findet man denn heutzutage in unserer Gegend noch Spuren der Hugenotten?

Vater: Man findet Namen. Lamade, Dehoust. Es gibt viele französische Namen, die dem Deutschen angepasst wurden. Die meisten Hugenotten zogen weg, aber viele blieben ja auch da. Die waren dann später sehr erfolgreiche, reiche Leute. Das hängt mit der Glaubensauffassung und der Ideologie der Hugenotten zusammen. Bescheidene wohlhabende Leute haben mit ihnen in der Pfalz eine Heimat gefunden und die Pfalz hat davon auch profitiert.

Wie weit müsste ich in meinem Stammbaum zurückgehen, um hugenottische Vorfahren zu entdecken?

Vater: 300 Jahre. Denn mit Ludwig XIV. fingen die Verfolgungen an. Es gab zwar zweihundert Jahre davor auch schon Hugenottenkriege, aber das blieb alles im Land. Die Fluchtbewegung hat mit dem Sonnenkönig zu tun, weil er geglaubt hat, in seinem Land gibt es nur einen König, eine Religion, ein Gesetz und alles andere müsse sich seinem Willen beugen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018