Manchmal auch ganz nah an der Gefahr

Plankstadt.Extra für euch – liebe 4b – habe ich jetzt meine Stoppuhr gestartet. Eine wichtige Frage trieb fast jeden Schüler in dieser Klasse umher: „Wie lange brauchen Sie für einen Artikel?“ Meine Antwort: „Es kommt ganz darauf an, wie lange der Text ist und wie sehr ich mich ins Thema einlesen muss.“ Aber am Ende dieses Artikels habt ihr die Antwort schwarz auf weiß.

Die Aktion „Klasse Kids“, weshalb ich die Friedrichschule am Montagvormittag um 11 Uhr besucht habe, macht mir allerdings sehr viel Spaß, deshalb fällt auch das Schreiben leicht.

Die Vorarbeit war allerdings ziemlich hilfreich – vielen Dank für eure Unterstützung Hannah, Quentin und Nicholas. Diese drei Schüler haben mir die Fragen ihrer Mitschüler mitgeschrieben, mit Namen und Alter. Wie ein richtiger Redakteur eben. Zwei Antworten bin ich den Kindern noch schuldig: Fine (10) wollte wissen, wie viel Druckerschwärze für eine Ausgabe unserer gesamten Auflage verbraucht wird. Diese Frage habe ich dann unserem Produktionsleiter Guido Moch gestellt. Er weiß: „Bei 32 Seiten Zeitung und einer Auflage in Höhe von 13 000 Exemplaren verbrauchen wir etwa 400 Kilogramm Farbe.“ Das ist eine ganze Menge. Und Moritz (9) fragt sich, wer die seltsamste Person ist, mit der ich beruflich zu tun hatte. Da kann ich leider auch nach reichlicher Überlegung keinen Namen nennen. Im Journalismus haben wir mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Jeder hat eine andere Geschichte und andere Ansichten. Unsere Aufgabe ist es, diese zu hinterfragen und zu verstehen – vermutlich kommt mir deshalb auch niemand „seltsam“ vor.

Berühmte Persönlichkeiten

Besonders nach berühmten Persönlichkeiten wurde ich oft gefragt – und ich glaube der Sänger Wincent Weiss hat die Mädchen und Jungen dann sogar ein bisschen beeindruckt. Aber was die Schüler natürlich am meisten bewegt hat – Dinge, die sie auch betreffen könnten. „Wie war das beim Amokalarm an der Schule? Waren Sie da in Gefahr? Was ist da genau passiert?“, fragt beispielsweise Paulina (10). Der Beruf ist spannend und manchmal auch nervenaufreibend. Wenn Menschen in Gefahr sind, heißt es allerdings immer: Ruhe bewahren. Egal ob im Klassenzimmer oder vorne dran als Redakteurin. Nur mit einem kühlen Kopf kann dann fehlerfrei und schnell über diesen Vorfall berichtet werden – denn, liebe 4b, wie ihr an eurer Reaktion gemerkt habt: Das bewegt die Menschen.

Es wird nie langweilig

Ob ich meinen Beruf mag, wollte Lara wissen: Ich liebe ihn. Ich lerne so viele Menschen kennen und darf mich oft in andere Themengebiete einlesen. Es wird nie langweilig – und ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Und ja, ich habe schon blöde Antworten auf meine Fragen bekommen, liebe Paulina. Emotionslose Phrasen, die auswendiggelernt klingen. Ich hoffe, meine Antworten haben euch besser gefallen. Auf meiner Uhr steht nun exakt 42 Minuten und 3 Sekunden – eigentlich eine ganz passable Zeit. Was meint ihr?

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020