Markus Kolb ist Ortsmeister

Plankstadt.Die Ortsmeisterschaft der Abteilung Tischtennis der TSG Eintracht wurde wegen des Corona-Hygienekonzepts nur vereinsintern ohne Zuschauer und offizielle Gemeindevertreter ausgetragen, teilt der Verein mit. Sie galt vor allem der Vorbereitung auf die am Wochenende beginnende Saison.

Für die Doppel-Konkurrenz meldeten acht Paarungen. Das Spitzendoppel der ersten Mannschaft und Titelverteidiger Luca Vierling/Arnd von Conrady marschierte ohne größere Probleme bis ins Endspiel. Dort trafen sie auf Thomas Schuhmacher/Philipp Adar und siegten mit 3:0.

In der B- Klasse starteten zehn Teilnehmer in zwei Gruppen. In Gruppe 1 erreichte Markus Wiegand den ersten Platz vor Moritz Fleischmann. In Gruppe 2 bestritten Herwig Beschorner und Markus Goller das Finale, bei dem Goller mit 3:1 den kleinen Pokal holte.

Eine knappe Kiste

Auch in der A- Klasse waren zehn Akteure gemeldet. In der Gruppe 1 pflügte Favorit Luca Vierling durch das Feld. Geradezu tragisch scheiterte Tom Braunbart, der im entscheidenden Spiel gegen Markus Kolb mit 2:0 und 8:3 in Front lag, bevor Kolb seine Chance zum 3:2-Sieg nutzte. In Gruppe 2 blieb Thomas Schneider ohne Niederlage. Arnd von Conrady sicherte sich den zweiten Platz.

In den Halbfinals setzte sich Kolb gegen Schneider im fünften Satz mit 11:8 durch, Vierling triumphierte mit 3:0 gegen von Conrady. Im Finale standen sich also die Ortsmeister der vergangenen beiden Jahre gegenüber: Titelverteidiger Vierling hatte Kolb im Gruppenspiel besiegt, doch der präsentierte sich diesmal als gleichwertiger Gegner. So ging das Spiel in den fünften Satz. Als Vierling mit einem 5:1-Vorsprung zum letzten Mal die Seite wechselte, schien die Entscheidung nah, doch Kolb drehte den Rückstand und holte sich mit 11:9 seinen vierten Titel. Er zieht somit mit Richard Wiegand gleich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020