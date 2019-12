Martina Mehrer tritt in St. Nikolaus auf

Plankstadt.Mit einem abwechslungsreichen Programm voll wunderschöner Musik und besinnlichen Texten unterhalten Martina Mehrer und ihre Freunde (Birgit Amail-Funk, Siegfried Wosnitzka) und Familienmitglieder (Christina und Perina Rosenberger mit deren Eltern Carmen und Markus, Mona und Marc Mehrer) bei einem Konzert am Freitag, 27. Dezember, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Nikolaus. Dabei wird auch immer für den guten Zweck gesammelt.

Ein klanglicher Höhepunkt soll in diesem Jahr durch den Special Guest, Luzia Storf, an der Harfe erzeugt werden. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Spendeneinnahmen am Ausgang geht nach Abzug der Aufwendungen an die Hospizgemeinschaft Schwetzingen. Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Die Kirche ist geheizt, es ist jedoch anzuraten, sich warm anzuziehen oder Decken mitzubringen, heißt es in der Pressemitteilung. zg

