Genuss in der Natur

Erst 2011 hat der Verein in Eigenleistung sein Vereinsheim – ein Holzhaus – gebaut und das Areal entwildet und angelegt. „Damals haben wir viel geschafft, aber nicht die Möglichkeit gehabt, noch ein Fest auszurichten“, spricht der Vereinsvorstand vom ersten Jahr auf der Anlage, das im Zeichen des Neubaus und der Einrichtung stand. 2012 gab es das erste große Fischerfest mit allem Drum und Dran. Seither mit steigendem Zuspruch der Plänkschter und etlicher Menschen aus der näheren Umgebung, die frisch gebratenen Fisch in freier Natur genießen wollen. Hier hat man zudem den Tag über Schatten unter den hochgewachsenen Obstbäumen. Vor drei Jahren hat man den „Bewirtungsbereich“ angebaut. Zum Fisch gibt es übrigens Kartoffelsalat, für Nichtfischesser Pommes frites und Servelat. Frisches Fassbier und eine breite Auswahl an Softgetränken stehen bereit.

Mit Pauken und Trompeten wird der Fischerkönig Marvin Schmidt am Samstagnachmittag um 16 Uhr bei sich zu Hause abgeholt. Jugendfischerkönig Fynn Rebmann kommt gleich mit dazu. Per historischem Traktorgespann von Stefan Heid, der die Rolle festlich hergerichtet hat, geht es durch Plankstadts Straßen hinaus zum Vereinsgelände. Spätestens dann hören die Plänkschter, dass Fischerfest ist, denn die „Hewwlguggler“, die Ketscher Guggemusik, begleitet den Triumphzug der Könige musikalisch. Ist der Tross angekommen, huldigen die befreundeten Vereine den Königen, Bürgermeister Nils Drescher wird da sein und gratulieren, die Majestäten werden offiziell „gekrönt“. „In diesem Jahr brauchen wir keine ‚Fußballangst‘ zu haben“, freut sich Niedermayer einerseits darüber, dass man den Samstagabend sicher mit voll besetzten Reihen feiern kann, aber bedauert selbstredend das frühe Ausscheiden der deutschen Elf bei der diesjährigen Weltmeisterschaft. Weltmeisterlich werden die versierten Fischbäcker ans Werk gehen und zwei Tage lang mit in Brühe und Weckmehl frisch panierten Bratfischen für gesunden Wohlgeschmack sorgen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.07.2018