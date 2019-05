Meereswelt erkundet

Plankstadt.Zweimal im Jahr geht es beim Seniorenausflug der Gemeinde auf Tour, jetzt waren die Teilnehmer mit zwei voll besetzten Bussen unterwegs zum Gasometer in Pforzheim. Mitarbeiter der Verwaltung hatten den Ausflug für die Älteren organisiert – inklusive Sektumtrunk und Brezelessen. Einige Helfer der Senioreninitiative SIP, zwei Mitarbeiter des DRK sowie Hauptamtsleiter Stephan Frauenkron begleiteten die Senioren.

Für Frauenkron, der erst seit Februar im Amt ist, war der Ausflug eine Premiere, die er nutzte, die Älteren der Gemeinde kennen zu lernen. Obgleich es zum Start stark zu regnen begann, zog sich beste Laune durch die beiden Busse – es wurde gesungen und viel gelacht. „Wer diesmal keinen Platz mehr bekommen hat und sich für die zweite Fahrt 2019 wieder bewirbt, wird bevorzugt behandelt“, schilderte Martina Mehrer den Ansturm auf die Plätze.

Bürgermeister begleitet 100 Gäste

Am Gasometer angekommen stieß Bürgermeister Nils Drescher zur Gruppe und erlebte gemeinsam mit den Senioren den wissensgefüllten Vortrag von Dr. Ulrich Speer. Der 42 Meter hohe und 40 Meter breite Stahlzylinder des Gasometers ist Industriedenkmal und perfekte Darstellungsfläche für Panoramakunstwerke. Derzeit ist das „Great Barrier Reef“ das Motiv. Die 100 Teilnehmer der Fahrt konnten in die faszinierende Welt des Riffs vor Australien eintauchen – ganz, ohne nass zu werden. Per Fahrstuhl oder Treppe ging es in der Mitte des Bauwerks immer höher hinauf und so vom Meeresboden bis unter die Wasseroberfläche mit wechselnden Perspektiven und 360-Grad-Rundumblick.

Auf dem Rückweg machte die Gruppe Rast in einem Pforzheimer Gasthaus, wobei Ludwig Fischer mit seiner Mundharmonika schöne alte Volkslieder anstimmte und der ganze Saal mitsang. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.05.2019