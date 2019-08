Meersburg als Kulisse für unvergessliche Momente

Plankstadt.Alle zwei Jahre fahren die Ministranten in ein zweiwöchiges Ferienlager. Nach einer Pause im vergangenen Jahr war es nun wieder soweit und es ging mit dem Bus nach Villingen-Schwenningen in das CVJM-Heim „Hüttle“.

Im Vordergrund dieser zwei Wochen stand die Stärkung der Gemeinschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Das war auch beim gemeinsamen Gottesdienst mit Dekan Josef Fischer aus Villingen ein wichtiges Thema. Neben zahlreichen gemeinsamen Spielen auf dem großen Gelände und im angrenzenden Waldstück, abwechslungsreichen Workshops wie zum Beispiel Schlüsselanhänger oder Tontopftiere basteln, backen sowie Holzarbeiten, unternahmen die Ministranten auch einen Tagesausflug nach Freiburg, wo ihnen Dompfarrer und Stadtdekan i.R. Wolfgang Gaber eine persönliche Führung durch das Münster gab und die vier Orgeln erklingen ließ. Im Anschluss hatten die „Minis“ noch etwas freie Zeit, um Freiburg auf eigene Faust erkunden zu können.

Tolle Aussicht auf den Rheinfall

Außerdem ging es nach Schaffhausen in die Schweiz. Dort sahen sich die Ministranten zunächst die Rheinfälle an, bevor sie einen nahegelegenen Kletterpark besuchten, von dessen Kletterparcours aus man eine tolle Aussicht auf die Rheinfälle hatte. Am Ende des Tages fuhren die „Minis“ ganz erschöpft wieder zurück zur Unterkunft, wo die Köche Sören Kolb und Max Thiele schon ein leckeres Abendessen vorbereitet hatten.

Der letzte Ausflug führte auf den Affenberg Salem und anschließend nach Meersburg. Vom Neuen Schloss Meersburg hatte man eine schöne Aussicht auf und über den imposanten Bodensee. Anschließend hatten alle noch einmal freie Zeit, um sich im beschaulichen Städtchen Meersburg umzusehen. Nach einer unvergesslichen Zeit mit vielen schönen gemeinsamen Momenten freuen sich die Ministranten bereits jetzt auf das nächstes Ferienlager, da waren sie sich zum Schluss alle einig. zg

