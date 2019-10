Mehrer: Im Moment müssen wir uns keine Sorgen machen

Plankstadt.Die Verwaltung informierte den Gemeinderat über die Bedarfsplanung zum Kinderbetreuungskonzept für das neue Kindergarten- und Schuljahr. Sachbearbeiterin Martina Mehrer schilderte dem Gremium die momentane Belegungssituation der Kinderbetreuungseinrichtungen, den Bedarf anhand aktueller Prognosezahlen für die kommenden Jahre und die daraus notwendigen geplanten Maßnahmen.

Es gibt in der Gemeinde U3-Betreuungsmöglichkeiten im Kindergarten St. Nikolaus, in der evangelische Kindertagesstätte, in der Kinderkrippe Postillion, in der Kindertagespflege „In Familia Klapper-storch“ und „In Familia Spatzenarena“ sowie in der Kindertagespflege bei Tagesmüttern. Für die Ü3-Betreuung steht die evangelische Kindertagesstätte, die Kindergärten St. Martin und St. Nikolaus sowie der Postillion-Kindergarten zur Verfügung.

Sozialarbeiterin an den Schulen

Mit der Friedrichschule und der Humboldtschule sind zwei Grundschulen vor Ort, für die es eine Schulsozialarbeiterin gibt. Der Verein Postillion bietet an beiden Grundschulen Nachmittagsbetreuung an. Das U3-Angebot ist erweitert worden. Die Versorgungsquote liegt derzeit bei 46,9 Prozent. Für September 2020 wird eine Versorgungsquote von 54,3 Prozent prognostiziert. Der Rhein-Neckar-Kreis zeigt im Schnitt 33,7 Prozent.

Durch das Neubaugebiet Antoniusquartier dürften etwa zehn U3-Kinder dazukommen. Die Nachfrage nach Plätzen für Kinder über zwei Jahren nahm deutlich ab. Beim Ü3-Angebot bleibt es bei 376 Plätzen. Aktuell gibt es drei freie Ganztagesplätze. „Im Moment müssen wir uns keine großen Sorgen machen für das nächste Jahr“, so Mehrer.

Vor drei Jahren wurden noch 47 Kinder außerhalb von Plankstadt betreut. Das Verhältnis hat sich jetzt umgekehrt. Nur noch 27 Kinder gehen in Einrichtungen außerhalb, dafür kommen 32 Kinder von umliegenden Gemeinden nach Plankstadt.

Mehr Plätze nachgefragt

Bei der Betreuung der Schulkinder wurden an der Friedrichschule deutlich mehr Plätze nachgefragt als vorhanden waren. Das Angebot war um 20 Plätze erweitert worden. Die Schülerzahlen sind an beiden Grundschulen leicht angestiegen. 46 Kinder wurden für die Friedrichschule angemeldet, 45 Kinder für die Humboldtschule. Durch die Stichtagsverlegung wird es im nächsten Schuljahr weniger Anmeldungen geben. Eventuell müssen die Schulbezirksgrenzen nochmal angepasst werden.

„Im U3-Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. Bei den Kindertagesstätten wurden wir gegenüber der bisherigen Bedarfsplanung überrascht von der Knappheit in unseren Nachbargemeinden“, sagte Bürgermeister Nils Drescher. Die Gemeinderäte Dr. Stephan Verclas (Plankstadter Listei), Isabel Heider (CDU), Viviane Reize (Grüne Liste Plankstadt) und Kerstin Engelhardt (SPD) nahmen den vorgelegten Bedarfsplan für ihre Fraktionen zur Kenntnis. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.10.2019