Plankstadt.Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in ein Reihenendhaus in der Max-Reger-Straße ein. Nachdem die Aufhebelversuche an der Terrassentüre, wie die Polizei informierte, fehlgeschlagen waren, setzten die Einbrecher die Scheibe derart unter Spannung, bis sie brach. Durch das so entstandene Loch öffneten sie, so die Ermittler, die Türe und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Aus einem Portemonnaie entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro – ob weitere Dinge gestohlen wurden, kann die Polizei noch nicht sagen.

Zeugen, die zwischen 18 und 19.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, werden von der Polizei gebeten, sich mit dem Revier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. zg