Melanie Kerkert singt seit 70 Jahren

Plankstadt.Zu ihrem Familiennachmittag trafen sich die aktiven und fördernden Mitglieder des katholischen Kirchenchores, ihre Angehörigen und Freunde im herbstlich geschmückten Pfarrsaal. Die Vorsitzende des Chores, Doris Kannenberg, begrüßte alle Gäste, insbesondere Pfarrer Reinholdt Lovasz, der die Vertretung für den Präses des Chores, Pfarrer Friedbert Böser, übernahm. Die Vorsitzende eröffnete mit einem Dank an alle Helfer und Kuchenbäcker das reichhaltige Kuchenbuffet.

Anschließende freute sich Pfarrer Lovasz in seiner Ansprache über die vielen jungen Leute und Kinder unter den Anwesenden und dankte den Sänger und Sängerinnen des Chores für ihren Einsatz, ihre Zeit, und ihre Stimmen, die sie zum Wohl der Gemeinde erhoben. Er erinnerte an die lange Friedenszeit, in der wir nun leben und machte deutlich, dass alle dafür Gott danken und ihn bitten sollten, uns vor weiteren Auseinandersetzungen zu bewahren.

Danach standen die Ehrungen des Kirchenchores an, die von Pfarrer Lovasz und Doris Kannenberg vorgenommen wurden. Leider verhindert waren Matthias Busse, Irene Kapp, Andreas Müller, Gabriele Hofmann, Ursula Böckenhaupt, Gertrud Heid und Leni Ott. Allen Geehrten wurde ein Präsent überreicht und zu einem Teil Ehren- oder Dankesurkunden des Diözesancäcilienverbandes von Freiburg ausgehändigt.

Hierzu sang der Kirchenchor unter der Leitung seiner Dirigentin Dr. Valerie Schnitzer die Stücke „Weißt du, wie’s war im letzten Jahr“, „Brot des Lebens, Brot der Welt“, das afrikanische Wiegenlied „Banua“ und gab zudem eine kurze Vorführung des Einsingens. Außerdem spielte die junge Sängerin des Chores, Julia Beisel, auf ihrer Querflöte eine Weise von Johann Sebastian Bach und wurde dazu am Klavier begleitet von Valerie Schnitzer.

Überraschung der Dirigentin

Dann zog eine ganze Schar von Kindern und Enkelkindern der Chormitglieder in den Saal ein und sangen Lieder. Viel Applaus des Publikums und begehrte Süßigkeiten waren der Dank für diesen tollen Vortrag. Den Abschluss des Programmes bildete der Überraschungsbeitrag der Dirigentin, die das Lied „Ohne dich“ von Hildegard Knef gekonnt interpretierte. Mittlerweile hatte sich auch der Präses, Pfarrer Böser, zu der Gemeinschaft gesellt und langsam klang die Familienfeier am frühen Abend aus. me

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.11.2018