Melodien erklingen unterm Nussbaum

Plankstadt.Nach den freien Monaten geht es für die Bigband des Musikvereins endlich weiter. Ihre erste Probe nach der Corona-Pause haben sie auf dem Hof der Humboldtschule durchgeführt – mit einer Sondererlaubnis von Bürgermeister Nils Drescher. Denn im Freien lassen sich die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Musikern gut realisieren.

Für die zweite Probe gab es eine weitere ganz besondere Örtlichkeit: Inge Kolb hatte ihren Hof zur Verfügung gestellt. Inmitten der Aussiedlerhöfe im Jungholz konnten die Musiker ordentlich loslegen. „Diese Proben auf dem Bauernhof wollen wir für die kommenden Wochen etablieren“, erklärt Albert Stieger, der Vorsitzende des Musikvereins. Er freute sich über die Gelegenheit mit Abstand an der frischen Luft, schließlich haben das Wetter und die Temperaturen mitgespielt.

Natürlich geht es nicht ohne die richtige Vorbereitung, denn für die Probe braucht es die nötige Ausrüstung. Deshalb haben die Musiker ihren Vereinsanhänger mit Equipment und Stühlen beladen und diesen für die kommenden Wochen kurzerhand auf dem Hof geparkt. So ist das nächste Mal ein schneller Start der Probe möglich.

„Urlaubsbedingt haben sich 14 Musiker gut gelaunt eingefunden“, berichtet Albert Stieger. Und das gemeinsame Musizieren sorgte selbstverständlich für ein gutes Gefühl. Zumal die Musiker direkt unter dem großen Walnussbaum von Inge Kolb ihre Melodien spielen konnten – eine schöne Atmosphäre. Und bei den geprobten Stücken „As time goes by“, „All of me“ oder „What a wonderful world“ passte dann einfach alles. Dabei war die lange Pause durchaus spürbar, gibt Albert Stieger zu: „Die Lippen sind nicht mehr ganz so geschmeidig.“

Helfende Mitglieder

„An dem Standort der Aussiedlerhöfe haben wir vielleicht die Wildtaube in der Nachtruhe gestört, aber nicht die wohlgesonnen Nachbarn“, so Stieger. Er legt Wert darauf, Inge Kolb ein Dankeschön auszusprechen, schließlich bietet ihr Hof auch alles, was man als Musiker noch benötigen könnte – vom Klebeband bis hin zur Wäschekammer. Inge Kolb spielt übrigens selbst im Jungen Orchester Saxofon. „Auf solche Vereinsmitglieder, die in der Not aushelfen, ist der Musikverein stolz, mit einbeziehen möchten wir die Familien Treiber, Hallwachs und Helmling, die auch schon Probemöglichkeiten angeboten haben“, erklärt Albert Stieger.

„Hoffentlich können wir uns bald mit guter Musik bei den Gönnern revanchieren“, blickt der Vorsitzende in die Zukunft. Große Auftritte hat die Bigband in naher Zeit jedenfalls wegen Corona nicht – erst zum Jubiläum 2021 steht dann ein größeres Konzert an. grö/zg

