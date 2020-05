Hallo Kinder! In den vergangenen Tagen war das Wetter richtig wechselhaft. Mal musste ich mir die Regentropfen aufs Fell prasseln lassen und mal kam ich vor lauter Sonnenschein bei meinem Streifzug durch den Wald richtig ins Schwitzen. Nur gut, wenn man weiß, dass das Wetter so wechselhaft wird. Dann kann man sich nämlich vorbereiten. In der Zeitung steht ja jeden Tag, ob man sich auf Regen oder Sonne einstellen soll. Eine Wettervorhersage ist aber nicht nur für mich als Zeitungsfuchs wichtig, sondern besonders für Landwirte oder Seeleute. Aber wie weiß man eigentlich schon im Voraus, wie das Wetter werden wird? Leute, die sich mit dem Wetter beschäftigen, nennt man Meteorologen. Damit sie wissen, wie das Wetter wird, müssen sie viel messen und rechnen. In Deutschland gibt es rund 2000 Wetterstationen und Messstellen. Dort wird gemessen, wie warm es ist, wie viel Regen fällt oder wie häufig die Sonne scheint. Außerdem lassen die Meteorologen jedes Jahr Tausende Wetterballons aufsteigen. Und sie nutzen die Daten von Satelliten im Weltall. Haben die Experten all die Daten zusammen, helfen ihnen Computer dabei, diese Daten zu Modellen zu verknüpfen. So können sie etwa eine Woche in die Zukunft schauen – zumindest in die des Wetters. Alles darüber hinaus ist aber ungenau. Trotzdem kann es auch mal sein, dass die Vorhersage nicht ganz stimmt. Es ist eben immer noch die Natur und die ist nicht immer berechenbar.

