Mit 25 000 Mark begann er damals den Aufbau

Plankstadt.Altbürgermeister und Ehrenbürger Georg Baust wäre heute 120 Jahre alt geworden. Er ist am 24. Oktober 1898 in Plankstadt geboren. Georg Baust starb am 12. April 1991 im hohen Alter von 92 Jahren. 18 Jahre stand er ab dem 8. Februar 1948 als Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde, bevor ihm Werner Weick am 16. März 1966 im Amt nachfolgte.

Mit damals 67 Jahren hatte er allen Anspruch

