Mit 36 „Hundertern“ alter Rekord pulverisiert

Anzeige

Plankstadt.Einen großen Aderlass an Kegelclubs musste der Kegelring 1952 bei der Ortsmeisterschaft hinnehmen. Gleich zwei Gesellschafts-Kegelclubs sowie drei Firmen- und Vereinsmannschaften lösten sich entweder auf oder sagten ihre Teilnahme für dieses Jahr ab. Dafür holte mit Annett und Dieter Berlinghof erstmals ein Ehepaar beide Einzeltitel bei den Gesellschaftskeglern.

Die so verbliebenen 14 Mannschaften brannten dafür an den neun Kegelabenden ein Feuerwerk an exzellenten Ergebnissen ab, das mit insgesamt 36 „Hundertern“ viele Knalleffekte hatte. Damit wurde der bisherige Rekord von 26 „Hundertern“ geradezu pulverisiert. Durch die Absagen hatte die „Familienbande“ keine Konkurrenz, spielte aber trotzdem mit 84,36 Holz den höchsten Gesamt-Schnitt aller Mannschaften bei der Ortsmeisterschaft.

Die Sieger Einzelwertung Damen: 1. Annett Berlinghof („Familienbande“) Schnitt: 92,00 Holz, 2. Tanja Mummert („Bandehexen“) Schnitt 86,50 Holz, 3. Priska Heid („Knapp vorbei“) Schnitt 86,38 Holz. Einzelwertung Herren: 1. Dieter Berlinghof („Familienbande“) Schnitt 91,38 Holz, 2. Rainer Gäbert („Familienbande“) Schnitt 89,00 Holz, 3. Manfred Just („Kranz“) Schnitt 88,63 Holz. Sportkegler Damen: 1. Birgit Schwegler („Flotte Acht“) Schnitt 90,13 Holz, 2. Gaby Rühle („Knapp vorbei“) Schnitt 87,75 Holz. Sportkegler Herren: 1. Jens Auer („Männerballett“) Schnitt 97,63 Holz, 2. Jörg Schneider („Caramba“), Schnitt 97,38 Holz, 3. Dennis Koch („Caramba“)Schnitt 92,75 Holz. Einzelwertung Firmen- und Vereinsmannschaften: 1. Stephan Kehrer („Männerballett“) Schnitt 86,75 Holz, 2. Maximilian Verclas („Rum-Kugel 2016 II“) Schnitt 76,63 Holz, 3. Timo Orians („Männerballet“) Schnitt 75,63 Holz. Bei den Damen siegte Beate Knobel („Just For Fun“) Schnitt 69,63 Holz. zg

Bei den Damenclubs kegelten die „Flotte Acht“ von Beginn an auf sehr hohem Niveau, hatten nur einen leichten Rückschlag auf den Bahnen drei und vier und verteidigten somit ihren Titel erfolgreich (Schnitt: 81,52). Die „Knapp vorbei“-Damen konnten diesem Brühler Kegelfeuerwerk nicht ganz standhalten, verbesserten sich mit einem knappen Rückstand (Schnitt: 80,57) trotzdem auf den Silberplatz. Dritter wurden die Damen der „Bandehexen“ (Schnitt: 78,79).