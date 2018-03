Anzeige

Für jeden Geschmack gab es auch 2016 etwas, was für die Neuauflage des Kulturentreffs hoffen lässt: Kurpfälzisch trifft internationale Küche könnte damals der Titel der Kulinarikmeile gelautet haben. Von „Spargel mit Pannekuche“, „Aschack“ (Teigtaschen mit Lauchfüllung, Hackfleischsoße, Knoblauchquark), „Gosche-Fiel“ (Gebäck mit Pistazien und Kardamom) bis „Baklava“ (sehr süßes Nuss-Blätterteiggebäck) gab es auch „Gözleme“ (dünner Fladen mit Spinat/Schafskäse) und scharfes Hähnchencurry sowie „Samosas“ (gefüllte Teigtaschen) und Joghurt-Kräuter-Dip.

Musik und Theater wird es geben

Zurzeit leben 128 Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen als neue Mitbürger in Plankstadt, schildert Wiegand und erklärt, dass weitere in naher Zukunft dazu kommen, „aus Gambia“, so viel ist schon bekannt. In Anlehnung an den „Tag der Kulturen“ aus dem Jahr 2016, als auf dem Rathausplatz ein buntes Programm für Klein und Groß mit Musik, Tanz und Vorträgen stattfand, wird es 2018 auch Musik und Theater an der Grillhütte geben. „Ein gemischter Gospelchor und eine afrikanische Trommelgruppe stehen in den Startlöchern“, weiß Claudia Wiegand. Die Schüler der Friedrichschule proben bereits ein Kurztheaterstück und Sketche, an die Jugendkapelle oder Bigband des Musikvereins sind Anfragen gestellt.

Im Rahmenprogramm wird es Frisbee-Spiele, Fußballaktionen und mehr geben, „und Bastel- und Malaktionen für Kinder und Erwachsene“, denn das verbindet auch ohne perfekten sprachlichen Austausch. Obgleich die derzeit in Plankstadt lebenden Flüchtlinge die deutsche Sprache mittlerweile gut beherrschen, wie die ehrenamtlich Engagierte bestätigt. Das Sprachen- und Stimmengewirr ist in jedem Fall abwechslungsreich, man muss schon mal genauer hinhören beim Fest der Kulturen, um Englisch, Deutsch, Farsi, Arabisch, Türkisch und viele mehr zu unterscheiden. Und wenn alle Verbal-Stricke reißen: Die Hand-und-Fußsprache hilft überall, wo es sprachliche Hürden gibt. Jetzt werden nur noch Plakate von den Flüchtlingen gemeinsam mit den AKlern gebastelt und – ganz offiziell – alle Helferkreise der umliegenden Ortschaften eingeladen, der Multi-Kulti-Party steht somit nichts mehr im Wege, bleibt auf gutes Wetter zu hoffen, damit das Open-Air-Event ein Rund-um-Erfolg wird.

