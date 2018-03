Anzeige

Im Haushalt riet Pein, Haltegriffe im Badezimmer und in der Dusche einzubauen, rutschige Teppiche und Vorleger als Stolperfallen zu entfernen, Treppenstufen mit Antirutschmatten auszulegen, für ausreichend Licht in den Zimmern zu sorgen oder Bewegungsmelder einzubauen und sich ordentliche Hausschuhe mit Profil oder Antirutschsocken zuzulegen. Er machte aber auch deutlich, dass man sich mit zunehmendem Alter bei verschiedenen Arbeiten in Haus und Garten Hilfe holen sollte.

Anhand von Zahlen erläuterte der Fachmediziner, dass ab einem Lebensalter von etwa 65 Jahren die Sturzgefahr zunehme. „Der Körper baut mit zunehmendem Alter ab, man wird schwächer. Balance, Kondition und Muskelmasse lassen nach.“ Doch damit wollte er der älteren Bevölkerung keine Angst machen. Denn nur zwischen zehn und 20 Prozent der Stürze führten zu Verletzungen. Die Hälfte davon hätten Frakturen, Kopfverletzungen oder Platzwunden zur Folge.

Von QiGong bis Treppensteigen

Gegensteuern könne man dem Abbau an Kraft und Balance sehr gut und zwar mit ausreichend Bewegung. Qi Gong, Tai-Chi und Yoga seien hilfreich, so der Arzt.

Wem das zu exotisch sei, könne ebenso Treppensteigen, viel zu Fuß gehen, Radfahren, Schwimmen und spezielles Krafttraining für Ältere ausüben. Dies könne entweder in einem Fitnessstudio oder zu Hause durchgeführt werden. Um Stürzen vorzubeugen sei neben einer gestärkten Muskulatur generell eine gute gesundheitliche Konstitution von Vorteil.

Seine Tipps für die ältere Generation: Insbesondere Senioren sollten genügend trinken, dem Körper täglich ausreichend Kalzium zuführen in Form von Milch und Milchprodukten, frisches Obst und Gemüse in den Speiseplan einbauen und gerade in den Wintermonaten an eine gute Versorgung mit Vitamin D denken.

Mit Applaus wurde die Äußerung des Fachmediziners bedacht, dass gerade bei der Sturzthematik etwas Bauchansatz bei den Herren und etwas Hüftspeck bei den Frauen als natürlicher „Airbag“ von Vorteil sein kann. sge

