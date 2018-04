Mit dem Boot geht’s durch den Blumenpark

Anzeige

Plankstadt.Das Nachbarland Holland, Königreich der Niederlande, war das Ziel der Frühjahrsreise des Vereins der Hausfrauen. Im voll besetzten Bus erreichte die Reisegruppe das Hotel im historischen Städtchen Leiden. Das flache Land, das dem Meer große Gebiete abgerungen hat, die durch hochtechnische Deiche gesichert werden, begeisterte die Gruppe, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Holland, das am dichtesten besiedelte Land Europas, ist bekannt für seine blühenden Tulpenfelder, Windmühlen, Giebelhäuser, Grachten, Museen, Polder, Käse und natürlich für seine Holzschuhe, die traditionell aus einem einzigen Holzblock gefertigt und physiologisch als gesund angesehen werden, weil sie Fuß und Wade zu ständigen zusätzlichen Muskelbewegungen anregen.

Die Reisefamilie war beeindruckt von Holland und seinen Menschen. 147 unterschiedliche Nationalitäten leben hier friedlich miteinander. Die Niederländer sind tolerant, aufgeschlossen, kreativ und pragmatisch, sie sind auch recht direkt, ehrlich und offen im Umgang mit anderen. Das Ziel am nächsten Tag war die europäische Kulturhauptstadt 2018, Leeuwarden, Hauptstadt der Provinz Friesland im Norden Hollands. In Leeuwarden beeindruckte die historische Altstadt, das typische Holland-Flair mit Gassen, Grachten, Giebelhäusern und den „Hofjes“, kleinen Wohnhäusern, die um einen zentralen Hof angelegt sind und oft an sozial schwache Bürger vermietet werden und auch bei Studenten und Künstlern begehrt sind. Hauptattraktion ist der „Schiefe Turm“, de Oldehove, ein unvollendeter Kirchturm aus dem 16. Jahrhundert. Er neigt sich kontinuierlich wie der weltbekannte Schiefe Turm von Pisa, steht aber noch, wird regelmäßig stabilisiert und ist begehbar.