Mit den „Polka Dots“ in die 1950er Jahre

Plankstadt.In die 1950er Jahre können die Besucher der „Wärtschaft“ am Samstag, 17. November, ab 19 Uhr abtauchen. Dann treten die „Polka Dots“ auf. Astrid, Silke, Barbara und Brigitte schlüpfen in bunte Petticoats und nehmen die Gäste mit auf ihre musikalische Reise in die 1950er und 60er Jahre.

Fein aufeinander eingespielte Simmen, eigene Arrangements und eine gehörige Portion Selbstironie sind die Zutaten für diese freche Mischung. Mitsingen ist erlaubt. Passend zum Abend serviert das Team der „Wärtschaft“ ein 50er-Jahre-Drei-Gänge-Menü.

Eintritt 48 Euro inklusive Musik, Drei-Gänge-Menü und Sektempfang. Die Tische und Plätze sind nummeriert. Tickets gibt es in der „Wärtschaft“, Schwetzinger Str. 29/31, Telefon 06202/7 60 61 16. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.11.2018