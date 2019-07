Mit den Wanderstöcken kommen sie an die Grillhütte

Plankstadt.Das Sommerfest des Gesundheitssportvereins (GSV) fand auf dem Gelände der Grillhütte in Plankstadt statt. Die ersten Gäste kamen ganz sportlich mit Nordic-Walking-Stöcken auf dem Festgelände an. Die Samstagssportgruppen waren von der Mehrzweckhalle über die Felder im Jungholz gewandert, bevor sie zum Sommerfest stießen.

Hier erwartete sie schon ein großes Buffet mit leckeren Salaten, köstliche Bratwürste und Steaks und natürlich Getränke. Später kamen weitere Besucher dazu, bis alle Schattenplätze belegt waren. Besonders begeistert von dem Gelände der Grillhütte und der Gemeinschaft waren die Gäste, die zum ersten Mal beim Sommerfest dabei waren.

Ehrenmitglieder mit dabei

Sigrid Schüller, die Vorsitzende des Gesundheitssportvereins, freute sich über die vielen Gäste und hieß besonders Dr. Aykac mit Familie, den betreuenden Arzt der Herzsportgruppe, den Ehrenvorsitzenden Wolfgang Bäuerlein, die Ehrenmitglieder Magda Schönith und Heinz Roeszies sowie Bürgermeister Nils Drescher und Familie willkommen.

Sie bedankte sich bei allen Kuchen- und Salatspendern, die so zahlreich waren, dass jeder satt werden konnte. Außerdem bedankte sie sich bei allen Helfern und dem Vorstandsteam für den reibungslosen Ablauf des Festes. Etwas Gehirn-Jogging gab es noch am Nachmittag mit dem Quiz „Kennst Du Italien?“ mit ein paar Fragen zu Argenta, anderen Regionen Italiens und der italienischen Lebensweise. Haben Sie gewusst, dass in Italien pro Person 26 Kilogramm Pasta im Jahr gegessen werden, während in Deutschland nur 7,7 Kilogramm pro Person verspeist werden?

Bevor die Dämmerung einsetzte, war das Aufräumen beendet und das Vorstandsteam freute sich über die zufriedenen Gäste. Im nächsten Sommer wird die Grillhütte für ein Fest sicher erneut genutzt. zg

