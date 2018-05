Anzeige

Plankstadt.Mitglieder des Square-Dance-Clubs „Spargel Spinners“ unternahmen eine Draisinenfahrt von Mörlenbach nach Wald-Michelbach. Nach einer Einführung in die Kunst traten die Square Dancer in die Pedale der Solardraisinen. Das Wetter war, wie es nicht besser hätte sein können, auch die Laune aller war dem Sonnenwetter entsprechend gut. Man bewunderte während der Fahrt die herrliche Odenwälder Landschaft und erfreute sich bei viel Beinarbeit an Butterblumenwiesen, weidenden Kühen und Schafen.

Alle staunten über die Höhe von drei Viadukten und fröstelte bei der Durchfahrt von zwei Tunneln. Es folgte eine zweistündige Pause mit Rundgang durch Wald-Michelbach und einer verdienten Kaffee-Eispause in der „Gass“. Nach dieser Erholung traten die Spargel Spinners wieder die Rückfahrt nach Mörlenbach mit der Draisine an. Bei bester Laune ließen sich die Ausflügler im im Garten des am Bach gelegenen Landgasthof „Zur Mühle“ Odenwälder Spezialitäten schmecken. zg