Anzeige

Plankstadt.Zur ersten musikalischen Andacht in der Passionszeit lädt die evangelische Gemeinde am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr in die Kirche ein. „Einsam – Gemeinsam“ lautet das Thema in diesem Jahr; ein Spannungsfeld, in dem sich viele Personen des Passionsgeschehens befinden.

In der ersten Abendandacht treffen die Teilnehmer auf Jesus selbst, die Menschen in Jerusalem und die Pharisäer. Die Szenen werden erstmals mit Egli-Figuren nachgestellt und verdeutlichen anschaulich das Geschehen. Pfarrer Martin Schäfer gestaltet den Gottesdienst. Friederike Tiemeyer (Oboe), die sowohl solistisch als auch im Ensemble in der Region musiziert, nimmt in ihrer Musik den Gegensatz zwischen Jubel und Verfolgung auf; sie wird begleitet von Barbara Wipfler (Orgel). Zu hören sind Werke von J.S. Bach, B. Marcello und F. Geminiani. zg