Mit Greifzangen dem Müll zu Leibe rücken

Plankstadt.Vor wenigen Wochen fand die Veranstaltung „Plankschd werd gekehrt“ statt, die Aktion für eine saubere Gemarkung. Dabei wurde eine große Menge Müll rund um die Gemeinde gefunden und gesammelt. Der Bauhof entsorgte diesen Müll fachgerecht. Schaut man sich derzeit auf den Wegen um den Ort um – viele haben in der Corona-Krise vermehrt Zeit, Spaziergänge zu machen und die Natur zu genießen – hat sich erneut sehr viel Unrat angesammelt.

„Eine Aktion reicht also nicht“, ist sich Ulrike Klimpel-Schöffler (PlaLi) sicher und schlug der Verwaltung vor, das Problem ähnlich eines Hockenheimer Modells auf freiwilliger Basis der Aktiven anzugehen. Klimpel-Schöffler erklärt: „Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass man in Hockenheim im Rathaus Greifzangen, Mülltüten und Handschuhe holen kann, wenn man ehrenamtlich Müll sammeln möchte.“

Drei Boxen an markanten Orten

Den gefüllten Müllsack bringt man dort ins Rathaus zurück. Die Adaption der guten Idee für Plankstadt sieht nun drei Boxen – grau mit orangefarbenem Deckel – an markanten Orten vor, die mit Greifzangen und Mülltüten bestückt sind. Jeder, der sich engagieren und zeitgleich einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten möchte, hat somit nun die Möglichkeit dazu.

Wer spazieren geht, nimmt sich Greifzange und Tüte mit, sammelt alles ein, was am Wegesrand liegt. Auf dem Nachhauseweg legt man die Tüte mit Greifer zurück in die Box. Täglich kommen die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs an den Stellen vorbei und nehmen den Abfall mit, dabei legen sie wieder neue Müllsäcke ein.

Auf dem Bauhof wird der Müll fachgerecht getrennt der Entsorgung zugeführt. Bürgermeister Nils Drescher begrüßt den Einsatz von Gemeinderätin Ulrike Klimpel-Schöffler, die selbst mit bestem Beispiel vorangehen will und beim täglichen Gang durch die Natur fortan mit Mülltüte und Zange unterwegs sein wird, wie sie versichert: „Das darf Schule machen.“

Standorte der neuen Boxen für die freiwilligen Müllsammler sind an der Ecke der Paul-Bönner-Straße und der Ringstraße, am Baumlehrpfad ungefähr in dessen Mitte sowie am Bruchhäuser Weg, Ecke zur Schützenanlage. „Die Umsetzung durch unseren Bauhof ist gelungen“, stellt Umweltbeauftragter Bernhard Müller fest. Ein Schild am Aufstellort der Kiste gibt Auskunft über Sinn und Zweck der Aktion. zg

Info: Wenn aufmerksamen Bürgern auffällt, dass in der Box etwas fehlt, kann man das melden unter: info@plankstadt.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.06.2020