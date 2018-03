Anzeige

Plankstadt.Die Kleinkaliberschützen laden die Bevölkerung zum Ostereierschießen auf ihre Anlage ein. Geschossen werden darf mit Druckluft-, Lasergewehren und Pfeil und Bogen. Möglichkeiten dazu bestehen am Samstag, 24. März, von 14 bis 16 Uhr, am Sonntag, 25. März, von 10 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 28. März, von 18 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 31. März, von 14 bis 16 Uhr sowie am Ostermontag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr.

Beim Luftdruck- und beim Lasergewehr wird jeder Treffer ins Schwarze mit einem Ei belohnt. Jeder Treffer in die 10 gibt sogar zwei Eier. Wer mit Pfeil und Bogen schießt, erhält ein Ei, wenn er in einen bestimmten Kreis trifft, wer den Mittelkreis erwischt, erhält zwei Eier. Fünf Schuss kosten 1,50 Euro. zg