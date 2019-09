Mit „Lasst die Tiere frei“ beginnt die rasante Jagd

Plankstadt.Vier Tage lang haben die 50 Kinder des Kinderferienprogramms „Wakife“ fleißig geprobt und trainiert, ihren Text gelernt und alles für die große Abschlussaufführung am Samstag vorbereitet. Eltern, Geschwister und Freunde kamen gespannt in die Mehrzweckhalle, die sich prompt in eine Manege verwandelte, um sich das bunte Spektakel anzusehen.

„Wakife ist ein Kinderferienprogramm, das

...