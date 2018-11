Mit Laternen geht’s durch die Straßen

Plankstadt.„Ich geh’ mit meiner Laterne“ heißt es auch in diesem Jahr wieder, wenn am Montag, 12. November, die Kinder ab 18.30 Uhr beim Martinsumzug mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Straßen ziehen. Treffpunkt für den von der Gemeinde organisierten Umzug ist der Festplatz, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Der Zug führt über die Jahnstraße, Gutenbergstraße und Neurott zur Gänsweid. Dort wird die Geschichte von Sankt Martin, der der Überlieferung nach im vierten Jahrhundert seinen Mantel mit einem Armen teilte, aufgeführt. Musikalisch begleitet wird der Laternenumzug vom Musikverein, der unter anderem die Lieder „Ich geh’ mit meiner Laterne“, „Laterne, Laterne“ sowie „Sankt Martin“ spielt. Im Anschluss verteilt die Feuerwehr Martinsmännchen an die Teilnehmer. zg

